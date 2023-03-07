Кряквина Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кряквин Леонтий Васильевич
Отец ребёнка: Кряквин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кряквин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кряквин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кряквин Василий Степанович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Кряквин (рекрут С 1790) Никон Васильевич
Отец ребёнка: Кряквин Василий Степанович
Смерть
Неизвестно