Кряквина Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Евдокия Федоровна

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Кряквин Леонтий Васильевич

Отец ребёнка: Кряквин Василий Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кряквин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кряквин Василий Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кряквин Василий Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Кряквин (рекрут С 1790) Никон Васильевич

Отец ребёнка: Кряквин Василий Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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