Левченко (Кашкарова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Кашкарова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1954

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1954

Отец: Кашкаров Алексей Георгиевич

Мать: Кашкарова (Васильева) Нина Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей

Бракосочетание
Около 1974

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергей

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