Левченко (Кашкарова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей
Бракосочетание
Около 1974
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергей