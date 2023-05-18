Свитюк Иван Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свитюк Филимон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомяк Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно