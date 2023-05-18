Свитюк Иван Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свитюк Иван Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свитюк Филимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свитюк Григорий Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомяк Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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