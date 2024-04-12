Катаева (Меркурьева) Евдокия Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
17.02.1899 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
17. 17 февраля 1899 г. в селе Ильинском поженились деревни Шапочек крестьянин Николай Дмитриев Катаев, 19 лет, православный, первым браком, и деревни Шапочек крестьянская дочь девица Евдокия Никиферов... Показать все
Смерть
Неизвестно