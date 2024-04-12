Катаева (Меркурьева) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаева (Меркурьева) Евдокия Никифоровна

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
17.02.1899 ст.

Муж: Катаев Николай Дмитриевич

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
17. 17 февраля 1899 г. в селе Ильинском поженились деревни Шапочек крестьянин Николай Дмитриев Катаев, 19 лет, православный, первым браком, и деревни Шапочек крестьянская дочь девица Евдокия Никиферов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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