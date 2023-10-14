Хамидат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1968

Сын: Абдулатипов Загид Гаджиевич

Отец ребёнка: Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович

Рождение ребёнка
08.02.1974

Дочь: Абдулатипова Айна Гаджиевна

Отец ребёнка: Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулатипов Абдулла (Абдул) Гаджиевич

Отец ребёнка: Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович

Смерть
Неизвестно
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