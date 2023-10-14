Хамидат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1968
Сын: Абдулатипов Загид Гаджиевич
Отец ребёнка: Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович
Рождение ребёнка
08.02.1974
Дочь: Абдулатипова Айна Гаджиевна
Отец ребёнка: Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно