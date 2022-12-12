Рязановский Валентин Александрович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения13.01.1884
Дата смерти19.02.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1884
Костромская губерния
Место жительства
С 1919
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1920 по 1922
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1922 по 1934
г. Харбин, Китай
Место жительства
С 1935
Китай
Место жительства
С 1938 по 1968
США
Смерть
19.02.1968
г. Сан-Франциско, США