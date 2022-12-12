Рязановский Валентин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязановский Валентин Александрович

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Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

13.01.1884

Дата смерти

19.02.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1884
Костромская губерния
Место жительства
С 1919
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1920 по 1922
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1922 по 1934
г. Харбин, Китай
Место жительства
С 1935
Китай
Место жительства
С 1938 по 1968
США
Смерть
19.02.1968
г. Сан-Франциско, США
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