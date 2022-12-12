Вшивцева (Хлюпина) Наталия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Хлюпина) Наталия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Доменика Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Козмин

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Мариана Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Козмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Козмин

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763
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