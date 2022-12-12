Вшивцева (Хлюпина) Наталия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Доменика Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Козмин
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Мариана Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Козмин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вшивцев Иван Козмин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763