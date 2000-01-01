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Лихачёв Алексей Михайлович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1760 и 1761

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1761

Отец: Лихачёв Михаил Данилович

Мать: Лихачёва Первая жена

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1788 и 1789

Дочь: Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Васильевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791

Сын: Лихачёв Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Васильевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1795

Сын: Лихачёв Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Васильевна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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