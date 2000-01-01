Лихачёв Алексей Михайлович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1760 и 1761
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1761
Отец: Лихачёв Михаил Данилович
Мать: Лихачёва Первая жена
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1788 и 1789
Дочь: Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Васильевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1790 и 1791
Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Васильевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1795
Мать ребёнка: Лихачёва Евдокия Васильевна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно