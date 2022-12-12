Залупаев Никифор Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Залупаев Данила Никифоров
Мать ребёнка: Залупаева Праскева Панкратова
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Залупаева Праскева Панкратова
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Залупаева Праскева Панкратова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Залупаев Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Залупаева Праскева Панкратова
Смерть
Неизвестно