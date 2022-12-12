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Залупаев Никифор Дмитриев

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Залупаев Данила Никифоров

Мать ребёнка: Залупаева Праскева Панкратова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Залупаев Ефим Никифоров

Мать ребёнка: Залупаева Праскева Панкратова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Залупаев Петр Никифоров

Мать ребёнка: Залупаева Праскева Панкратова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Залупаев Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Залупаева Праскева Панкратова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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