Дрягин Сергей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения19.06.1911
Дата смерти1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1941
Сын: Дрягин Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Жупикова Ольга Павловна
г. Орша Витебской обл. БССР
Рождение ребёнка
01.12.1947
Мать ребёнка: Жупикова Ольга Павловна
г. Лисец Станиславской (Ивано-Франковской) обл. УССР
Смерть
1953