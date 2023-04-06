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Дрягин Сергей Гаврилович

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

19.06.1911

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.04.1941

Сын: Дрягин Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Жупикова Ольга Павловна

г. Орша Витебской обл. БССР
Рождение ребёнка
01.12.1947

Сын: Дрягин Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Жупикова Ольга Павловна

г. Лисец Станиславской (Ивано-Франковской) обл. УССР
Смерть
1953
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