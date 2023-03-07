Волков Михаил Яковлев
Место рождения
Дата рождения01.11.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.11.1830
Отец: Волков Яков Игнатов
Мать: Татьяна Евсеева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830
Бракосочетание
01.11.1848
Жена: Титова Мария Федорова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 267 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1848
Рождение ребёнка
18.06.1874
Дочь: Волкова Аграфена Михайлова
Мать ребёнка: Титова Мария Федорова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 357 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1874