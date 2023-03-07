Волков Михаил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Михаил Яковлев

Волков Михаил Яковлев

avatar

Место рождения

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.11.1830

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1830

Отец: Волков Яков Игнатов

Мать: Татьяна Евсеева

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 228 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1830
Бракосочетание
01.11.1848

Жена: Титова Мария Федорова

Ф. 3 Оп. 15 Д. 267 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 4 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1848
Рождение ребёнка
18.06.1874

Дочь: Волкова Аграфена Михайлова

Мать ребёнка: Титова Мария Федорова

Коломенское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 357 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1874
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close