Даффи Шайн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даффи Шайн

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даффи Йенни

Мать ребёнка: Даффи (Вальтер) Тельма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даффи Диана

Мать ребёнка: Даффи (Вальтер) Тельма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даффи Ибони

Мать ребёнка: Даффи (Вальтер) Тельма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даффи (Вальтер) Тельма

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