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Бессонов Александр

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бессонов ? ?

Мать: Бессонова Таисия

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1955

Сын: Бессонов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Гладкова Мария Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.07.1958

Дочь: Портнягина Лариса Александровна

Мать ребёнка: Гладкова Мария Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладкова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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