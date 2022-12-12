Бессонов Александр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бессонов ? ?
Мать: Бессонова Таисия
Рождение ребёнка
15.02.1955
Сын: Бессонов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Гладкова Мария Александровна
Рождение ребёнка
06.07.1958
Дочь: Портнягина Лариса Александровна
Мать ребёнка: Гладкова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно