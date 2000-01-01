Сучкова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСучкова Александра

Сучкова Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучков Алексей Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Сучков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучкова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Федор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сучков Филипп

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close