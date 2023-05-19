Ватолин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватолин Алексей Михайлович

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Место рождения

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1990

Отец: Ватолин Михаил Иванович

Мать: Ватолина Елена Алексеевна

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
23.01.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.2015

Сын: Ватолин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.03.2022

Сын: Ватолин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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