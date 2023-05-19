Ватолин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения29.04.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1990
Отец: Ватолин Михаил Иванович
Бракосочетание
23.01.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.2015
Сын: Ватолин Никита Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.2022
Сын: Ватолин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область