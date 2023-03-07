Берестова Стефанида Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Берестов Яков Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Берестов Яков Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Евфросинья Яковлева
Отец ребёнка: Берестов Яков Ефимов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Берестов Яков Ефимов
поч. Малые Бухарцы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Берестов Яков Ефимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Малые Бухарцы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816