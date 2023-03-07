Берестова Стефанида Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестова Стефанида Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Берестов Яков Ефимов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Берестов Семен Яковлев

Отец ребёнка: Берестов Яков Ефимов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Евфросинья Яковлева

Отец ребёнка: Берестов Яков Ефимов

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Берестов Осип Яковлев

Отец ребёнка: Берестов Яков Ефимов

поч. Малые Бухарцы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Яков Ефимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Малые Бухарцы, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816
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