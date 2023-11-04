Яровой Максим Осипович (Иосифович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яровой Осип (Иосиф)
Рождение ребёнка
14.01.1899
Дочь: Яровая Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Яровая Татьяна Власовна
Рождение ребёнка
02.02.1903 ст.
Мать ребёнка: Яровая Татьяна Власовна
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.02.1905
Дочь: Яровая Зоя Максимовна
Мать ребёнка: Яровая Татьяна Власовна
Рождение ребёнка
06.03.1907
Дочь: Яровая Матрона Максимовна
Мать ребёнка: Яровая Татьяна Власовна
Рождение ребёнка
22.03.1910
Дочь: Яровая Лидия Максимовна
Мать ребёнка: Яровая Татьяна Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яровая Татьяна Власовна
Смерть
Неизвестно