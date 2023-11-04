Яровой Максим Осипович (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровой Максим Осипович (Иосифович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яровой Осип (Иосиф)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1899

Дочь: Яровая Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Яровая Татьяна Власовна

Рождение ребёнка
02.02.1903 ст.

Сын: Яровой Федор Максимович

Мать ребёнка: Яровая Татьяна Власовна

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
19.02.1905

Дочь: Яровая Зоя Максимовна

Мать ребёнка: Яровая Татьяна Власовна

Рождение ребёнка
06.03.1907

Дочь: Яровая Матрона Максимовна

Мать ребёнка: Яровая Татьяна Власовна

Рождение ребёнка
22.03.1910

Дочь: Яровая Лидия Максимовна

Мать ребёнка: Яровая Татьяна Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яровая Татьяна Власовна

Смерть
Неизвестно
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