Демьяненко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемьяненко Яков

Демьяненко Яков

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Демьяненко Феодосий

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
1892

Сын: Демьяненко Тимофей

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяненко Гаврила (Гаврило)

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяненко Федор

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермиония

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяненко Андрей

Мать ребёнка: Демьяненко ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close