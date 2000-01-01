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Тимоничев Пётр Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимоничев Тихон Иоаннович

Мать: Тимоничева Мария Иоанновна

Рождение ребёнка
22.04.1893

Сын: Тимоничев Стефан Петрович

Мать ребёнка: Тимоничев Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
29.03.1895

Сын: Тимоничев Иоанн Петрович

Мать ребёнка: Тимоничев Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
19.11.1897

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Тимоничев Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
01.01.1902

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Тимоничев Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
10.01.1905

Сын: Тимоничев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Тимоничев Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
17.06.1909

Сын: Тимоничев Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Тимоничев Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимоничев Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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