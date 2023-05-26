Малашенок (Дмитриченко) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малашенок (Дмитриченко) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриченко Иван

Мать: Дмитриченко Пробковая Пронуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малашенок Вера

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малашенок Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малашенек Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малашенк Михаил

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
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