Малашенок (Дмитриченко) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитриченко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малашенок Вера
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малашенок Евгений
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малашенек Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малашенк Михаил
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно