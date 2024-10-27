Левашова Тамара Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Левашова Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левашов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
14.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левашов Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
15.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левашов Борис Сергеевич

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