Смирнова (Медведева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти07.03.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1861
Дочь: Чекалина Вера Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Бахрушина, Коммисарова Наталия Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
09.01.1867
Дочь: Расторгуева Мария Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
26.04.1868
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
23.04.1869
Дочь: Абрикосова Глафира Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
08.04.1873
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Смирнов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
30.03.1877
Дочь: Бостанжогло Александра Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
05.04.1885
Сын: Смирнов Сергей
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
30.03.1889
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Смерть
07.03.1899