Смирнова (Медведева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Медведева) Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

07.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1861

Дочь: Чекалина Вера Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Бахрушина, Коммисарова Наталия Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
09.01.1867

Дочь: Расторгуева Мария Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
26.04.1868

Сын: Смирнов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
23.04.1869

Дочь: Абрикосова Глафира Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
08.04.1873

Сын: Смирнов Николай Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Смирнов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
30.03.1877

Дочь: Бостанжогло Александра Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
05.04.1885

Сын: Смирнов Сергей

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
30.03.1889

Сын: Смирнов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Смерть
07.03.1899
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