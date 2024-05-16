Авророва Елизавета Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАвророва Елизавета

Авророва Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авроров Борис Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авроров Борис Николаевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авроров Борис Николаевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Авроров Александр Борисович

Отец ребёнка: Авроров Борис Николаевич

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