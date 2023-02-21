Сосина (Спрыгина) Галина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1959
Рождение ребёнка
18.04.1981
Дочь: Сосина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Сосин Сергей Анатолич
Рождение ребёнка
14.03.1992
Отец ребёнка: Сосин Сергей Анатолич
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно