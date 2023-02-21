Сосина (Спрыгина) Галина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосина (Спрыгина) Галина Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1959

Отец: Спрыгин Леонид Федорович

Мать: Спрыгина Нина Александровна

Рождение ребёнка
18.04.1981

Дочь: Сосина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Сосин Сергей Анатолич

Рождение ребёнка
14.03.1992

Сын: Сосин Кирил Сергеевич

Отец ребёнка: Сосин Сергей Анатолич

Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосин Сергей Анатолич

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