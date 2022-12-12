Дукальский Александр Михаил Антонов
Место рождения
Дата рождения13.03.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1858 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1885
Дочь: Ядвига Александровна
Мать ребёнка: Дукальская Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
07.10.1889
Сын: Дукальский Константин Александрович
Мать ребёнка: Дукальская Екатерина Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Коровайково, Королевская волость, Витебский уезд
Смерть
Неизвестно