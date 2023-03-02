Схоменко Пантелей Яковлевич
Место рожденияКалиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Дата рождения1901
Дата смерти09.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Схоменко Яков Павлов
Мать: Схоменко Марфа Михайлова
Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
25.03.1925
Сын: Схоменко Иван Пантелеевич
Мать ребёнка: Анна Васильевна
СССР
Рождение ребёнка
1929
Сын: Схоменко Алексей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
28.10.1931
Дочь: Вера Пантелеевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Онас Надежда Пантелеевна
Мать ребёнка: Анна Васильевна
Военная служба
Неизвестно
Карасукский РВК, Алтайский край, Карасукский р-н
Смерть
09.03.1942
Бабаево, Тверская область, Россия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Тверская обл., Россия