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Схоменко Пантелей Яковлевич

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Место рождения

Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия

Дата рождения

1901

Дата смерти

09.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Схоменко Яков Павлов

Мать: Схоменко Марфа Михайлова

Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
25.03.1925

Сын: Схоменко Иван Пантелеевич

Мать ребёнка: Анна Васильевна

СССР
Рождение ребёнка
1929

Сын: Схоменко Алексей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
28.10.1931

Дочь: Вера Пантелеевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Онас Надежда Пантелеевна

Мать ребёнка: Анна Васильевна

Военная служба
Неизвестно
Карасукский РВК, Алтайский край, Карасукский р-н
Смерть
09.03.1942
Бабаево, Тверская область, Россия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Тверская обл., Россия
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