Быкова (Меднова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Меднова) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Меднов Андрей Игнатович

Мать: Момотова Прасковья Мироновна

Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Орловского района Ростовской области (ныне село упразднено)
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Петренко Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Быков Анатолий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
После 1955

Муж: Быков Анатолий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
предположительное место
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Можайск, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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