Быкова (Меднова) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Родилась либо в с. Новосёловка (бывшее село Манычско-Грузское) Орловского района Ростовской области (ныне село упразднено)
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Петренко Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Быков Анатолий Васильевич
Бракосочетание
После 1955
предположительное место
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Можайск, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно