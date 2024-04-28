Лаврентий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1851 ст.
Сын: Герасим Лаврентьев
Мать ребёнка: Ирина Иванова
Спичино, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Приход Прилуки Торопецкого уезда Запись N8 27/28 февраля 1851г. Графа Григория Григорьева Кушелева крепостной крестьянин Лаврентий Андреев и законная жена его Ирина Иванова Крестные: Деревни Ни...гель... Показать все
Смерть
Неизвестно