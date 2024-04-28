Лаврентий Андреев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаврентий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1851 ст.

Сын: Герасим Лаврентьев

Мать ребёнка: Ирина Иванова

Спичино, Куньинский муниципальный район, Псковская область
Приход Прилуки Торопецкого уезда Запись N8 27/28 февраля 1851г. Графа Григория Григорьева Кушелева крепостной крестьянин Лаврентий Андреев и законная жена его Ирина Иванова Крестные: Деревни Ни...гель... Показать все
Смерть
Неизвестно

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