Деринг (Эхтер) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деринг (Эхтер) Мария Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1916

Дата смерти

11.06.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1949

Сын: Деринг Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Деринг Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деринг Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Деринг Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деринг Петр Андреевич

Смерть
11.06.1977
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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