Деринг (Эхтер) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1916
Дата смерти11.06.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1949
Отец ребёнка: Деринг Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Деринг Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1977
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область