Некрасов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.12.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1851
Отец: Некрасов Михаил Васильев
Мать: Некрасова Вера Алексеева
Рождение ребёнка
09.05.1886
Сын: Некрасов Николай Петрович
Мать ребёнка: Некрасова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1887
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Некрасова Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
23.10.1889
Мать ребёнка: Некрасова Агрипина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно