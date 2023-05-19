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Некрасов Петр Михайлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.12.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1851

Отец: Некрасов Михаил Васильев

Мать: Некрасова Вера Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1886

Сын: Некрасов Николай Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Агрипина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1887

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Некрасова Агрипина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1889

Сын: Некрасов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Некрасова Агрипина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Агрипина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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