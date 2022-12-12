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Раенко Александр Владимирович

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Место рождения

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

06.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Место жительства
С 1976
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Между 1992 и 2004

Жена: Раенко Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
21.07.2004

Дочь: Раенко Валерия Александровна

Мать ребёнка: Раенко Наталья Ивановна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
20.11.2015

Дочь: Раенко Вероника Александровна

Мать ребёнка: Раенко Наталья Ивановна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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