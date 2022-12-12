Раенко Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1976
Бракосочетание
Между 1992 и 2004
Жена: Раенко Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.2004
Дочь: Раенко Валерия Александровна
Мать ребёнка: Раенко Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.2015
Дочь: Раенко Вероника Александровна
Мать ребёнка: Раенко Наталья Ивановна