Красавина (Константинова) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красавина (Константинова) Валентина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1917

Отец: Константинов Владимир

Мать: Константинова Анастасия

Рождение ребёнка
07.07.1938

Сын: Красавин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Красавин Владимир Константинович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Красавин Борис Владимирович

Отец ребёнка: Красавин Владимир Константинович

Рождение ребёнка
05.01.1951

Сын: Красавин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Красавин Владимир Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красавин Владимир Константинович

Смерть
Неизвестно
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