Красавина (Константинова) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1917
Отец: Константинов Владимир
Мать: Константинова Анастасия
Рождение ребёнка
07.07.1938
Сын: Красавин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Красавин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Красавин Борис Владимирович
Отец ребёнка: Красавин Владимир Константинович
Рождение ребёнка
05.01.1951
Сын: Красавин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Красавин Владимир Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно