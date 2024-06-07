Андрей Никифоров 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андрей Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

26.09.1788

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Никифор

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семён Андреев

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Упоминание
Неизвестно
МК 1788 лист 129
Рождение ребёнка
18.01.1781

Сын: Кирилл Андреев

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Мордвиново
Рождение ребёнка
03.04.1782

Дочь: Мавра Андреева

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Мордвиново
Смерть
26.09.1788
Мордвиново

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