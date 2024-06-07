Андрей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти26.09.1788
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семён Андреев
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Упоминание
Неизвестно
МК 1788 лист 129
Рождение ребёнка
18.01.1781
Сын: Кирилл Андреев
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Мордвиново
Рождение ребёнка
03.04.1782
Дочь: Мавра Андреева
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Мордвиново
Смерть
26.09.1788
Мордвиново