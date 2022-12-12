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Сударикова Александра Федоровна

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Место рождения

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

18.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.10.1896

Дочь: Сударикова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович

Рождение ребёнка
04.04.1898

Дочь: Сударикова Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1899

Сын: Судариков Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1901

Дочь: Сударикова Клавдия Яковлевна

Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судариков Яков Иванович

Смерть
18.06.1901
Чиур, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
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