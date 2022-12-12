Сударикова Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти18.06.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1896
Дочь: Сударикова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович
Рождение ребёнка
04.04.1898
Дочь: Сударикова Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1899
Сын: Судариков Сергей Яковлевич
Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1901
Дочь: Сударикова Клавдия Яковлевна
Отец ребёнка: Судариков Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1901