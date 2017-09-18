Югай Вероника Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Югай Вероника Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.2017

Пол

Женский

Отец

1977 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2017

Отец: Югай Виталий Леонидович

Мать: Чен Татьяна

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