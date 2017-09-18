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Югай Вероника Витальевна
Югай Вероника Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.2017
Пол
Женский
Отец
Югай Виталий Леонидович
1977 г.р.
Мать
Чен Татьяна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.2017
Отец:
Югай Виталий Леонидович
Мать:
Чен Татьяна
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