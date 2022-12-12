Винницкая (Звягина) Лидия Георгиевна
Место рожденияКаменец-Подольский, Хмельницкая обл., Украина
Дата рождения01.12.1861
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Украина
Место жительства
С 1882 по 1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1882
Киев, Украина
Место жительства
С 1887 по 1889
Тбилиси, Грузия
Место жительства
Неизвестно
Житомир, Украина
Смерть
1943
Москва, город федерального значения Москва