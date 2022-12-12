Винницкая (Звягина) Лидия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винницкая (Звягина) Лидия Георгиевна

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Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Украина

Дата рождения

01.12.1861

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., Украина
Место жительства
С 1882 по 1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1882
Киев, Украина
Место жительства
С 1887 по 1889
Тбилиси, Грузия
Место жительства
Неизвестно
Житомир, Украина
Смерть
1943
Москва, город федерального значения Москва
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