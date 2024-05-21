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Нигаматжанов Мухтар Ансарович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

?.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Нигаметжанов (Динмухаметов) Ансар (Андир) Нигаметжанович

Мать: Нигаметжанова Нафиса

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигаматжанова Галина

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Сварщик. ООО "Завод ЖБИ — Первый Бетонный".
Образование
С 01.09.1956 по ?.06.1965
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
МОУ Школа №20. Основное общее образование.
Рождение ребёнка
23.09.1975

Сын: Нигаматжанов Ринат Мухтарович

Мать ребёнка: Нигаматжанова Галина

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
?.04.1976
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Почечная недостаточность, не успели найти донора.

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