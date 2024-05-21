Нигаматжанов Мухтар Ансарович
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смерти?.04.1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нигаматжанова Галина
Работа или профессия
Неизвестно
Сварщик. ООО "Завод ЖБИ — Первый Бетонный".
Образование
С 01.09.1956 по ?.06.1965
МОУ Школа №20. Основное общее образование.
Рождение ребёнка
23.09.1975
Сын: Нигаматжанов Ринат Мухтарович
Мать ребёнка: Нигаматжанова Галина
Смерть
?.04.1976
Причина смерти: Почечная недостаточность, не успели найти донора.