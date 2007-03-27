Микушева (Шевченко) Ольга Александровна
Место рожденияБелебей
Дата рождения16.10.1939
Дата смерти27.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Рождение ребёнка
1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.03.2007