Микушева (Шевченко) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микушева (Шевченко) Ольга Александровна

Место рождения

Белебей

Дата рождения

16.10.1939

Дата смерти

27.03.2007

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

Ам
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1939

Отец: Шевченко Александр Михайлович

Мать: Шевченко (Мартынова) Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.03.2007

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