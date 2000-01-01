Тимошкин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимошкин Виктор Данилович
Мать: Тимошкина Любовь
Рождение ребёнка
03.02.1993
Дочь: Кацуба Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Панина Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошкин Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно