Тимошкин Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошкин Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошкин Виктор Данилович

Мать: Тимошкина Любовь

Рождение ребёнка
03.02.1993

Дочь: Кацуба Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Панина Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошкин Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Наталья Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Панина Наталья Алексеевна

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