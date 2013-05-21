Таирова Анна Флегентовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1929
Дата смерти21.05.2013
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929
Рождение ребёнка
18.06.1959
Дочь: Дудко Галина Петровна
Отец ребёнка: Таиров Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таирова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Таиров Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Таиров Петр Егорович
Смерть
21.05.2013
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область