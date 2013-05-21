Таирова Анна Флегентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таирова Анна Флегентовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1929

Дата смерти

21.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929

Отец: Дигаев Флегент Павлович

Мать: Аниськина Пелагея Захаровна

Рождение ребёнка
18.06.1959

Дочь: Дудко Галина Петровна

Отец ребёнка: Таиров Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таирова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Таиров Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таиров Виктор Петрович

Отец ребёнка: Таиров Петр Егорович

Смерть
21.05.2013
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область
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