Кузнецов Прасковья Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Акимовна
Отец ребёнка: Кузнецов Аким Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1841
Сын: Кузнецов Василий Акимович
Отец ребёнка: Кузнецов Аким Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1844
Отец ребёнка: Кузнецов Аким Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1849
Отец ребёнка: Кузнецов Аким Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно