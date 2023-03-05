Кузнецов Прасковья Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Прасковья Самсоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Акимовна

Отец ребёнка: Кузнецов Аким Иванович

Рождение ребёнка
26.12.1841

Сын: Кузнецов Василий Акимович

Отец ребёнка: Кузнецов Аким Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1844

Сын: Кузнецов Тихон Акимович

Отец ребёнка: Кузнецов Аким Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1849

Сын: Кузнецов Кирилл Акимович

Отец ребёнка: Кузнецов Аким Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Аким Иванович

Смерть
Неизвестно
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