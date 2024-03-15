Савельева Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Капкайкина (Савельева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Савельев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Савельев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Савельев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.03.1925
Отец ребёнка: Савельев Василий Алексеевич
Смерть
1928