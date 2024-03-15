Савельева Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Капкайкина (Савельева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Савельев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Савельев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Савельев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.03.1925

Сын: Савельев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Савельев Василий Алексеевич

Смерть
1928

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