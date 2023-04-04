Демин Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1827
Дата смерти22.04.1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1827
Отец: Сергей Дементьевич
Мать: не указана
Крещение
16.10.1827
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Киселева Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1849
Сын: Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна
Бракосочетание
До 26.07.1849
Жена: Демина Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
30.10.1852
Дочь: Неонила Алексеевна
Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Демин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Христофор Алексеевич
Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1859
Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
07.03.1861
Сын: Демин Прокопий Алексеевич
Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна
Смерть
22.04.1865
Рождение ребёнка
21.11.1865
Дочь: Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
24.04.1865