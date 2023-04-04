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Демин Алексей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1827

Дата смерти

22.04.1865

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1827

Отец: Сергей Дементьевич

Мать: не указана

Крещение
16.10.1827
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Киселева Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1849

Сын: Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 26.07.1849

Жена: Демина Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
30.10.1852

Дочь: Неонила Алексеевна

Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Демин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Христофор Алексеевич

Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1859

Сын: Демин Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
07.03.1861

Сын: Демин Прокопий Алексеевич

Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.04.1865
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1865

Дочь: Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Демина Ксения Максимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
24.04.1865
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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