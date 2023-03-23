Алатарцев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алатарцев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1967

Дочь: Гримова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Невидимова-Скорнякова-Алатарцева-Тарасова Елена Александровна

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.03.?

Дочь: Алатарцева-Шерстнева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Невидимова-Скорнякова-Алатарцева-Тарасова Елена Александровна

Смерть
Неизвестно
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