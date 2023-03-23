Алатарцев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1967
Дочь: Гримова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Невидимова-Скорнякова-Алатарцева-Тарасова Елена Александровна
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.03.?
Смерть
Неизвестно