Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Калянов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авдеев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авдеев Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдеев Семен Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1938
Отец ребёнка: Авдеев Семен Васильевич
Смерть
1999