Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Колянова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Калянов Михаил

Мать: не указана

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Василий Семенович

Отец ребёнка: Авдеев Семен Васильевич

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Иван Семенович

Отец ребёнка: Авдеев Семен Васильевич

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Семен Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Семен Васильевич

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.02.1938

Сын: Авдеев Николай Семенович

Отец ребёнка: Авдеев Семен Васильевич

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1999

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