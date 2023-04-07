Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Емельян Егорович

Отец ребёнка: Егор Прокофьевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Петр Егорович

Отец ребёнка: Егор Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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