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Иван Данилов

Место рождения

деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Данила Иванов

Мать: Федосья

деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Военная служба
1804
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
отдан в рекруты
Место жительства
1811
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
10 семья
Смерть
Неизвестно
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