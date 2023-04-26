Иван Данилов
Место рождениядеревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Данила Иванов
Мать: Федосья
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Военная служба
1804
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
отдан в рекруты
Место жительства
1811
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
10 семья
Смерть
Неизвестно