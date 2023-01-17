Потапова (Потапова) Мария Антоновна
Место рожденияКуземкино
Дата рождения01.04.1893
Дата смерти?.05.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1893
Отец: не указан
Мать: Матрона Дмитриевна
Куземкино
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Николаева Ольга
Отец ребёнка: Потапов Георгий Дмитриевич
Орлы
Рождение ребёнка
07.07.1924
Дочь: Антонова Роза
Отец ребёнка: Потапов Георгий Дмитриевич
СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Неизвестно