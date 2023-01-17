Потапова (Потапова) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Потапова) Мария Антоновна

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Место рождения

Куземкино

Дата рождения

01.04.1893

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1893

Отец: не указан

Мать: Матрона Дмитриевна

Куземкино
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Николаева Ольга

Отец ребёнка: Потапов Георгий Дмитриевич

Орлы
Рождение ребёнка
07.07.1924

Дочь: Антонова Роза

Отец ребёнка: Потапов Георгий Дмитриевич

СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Георгий Дмитриевич

Смерть
?.05.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Неизвестно
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