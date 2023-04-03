(Рябых) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рябых) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Рябых Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябых Алексей

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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