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Иван Григорьевич

Место рождения

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Григорий Попович

Мать: не указана

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Дорофеевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Дорофеевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Дорофеевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Панфил Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Дорофеевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Моисей Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Дорофеевна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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